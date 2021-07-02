Almanlar duyurdu: Ahmed Kutucu, Başakşehir yolcusu!
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Almanlar duyurdu: Ahmed Kutucu, Başakşehir yolcusu!

Almanlar duyurdu: Ahmed Kutucu, Başakşehir yolcusu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alman Bild gazetesi, bonservisi Schalke 04'de bulunan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiğini duyurdu.

Alman Bild gazetesi, bonservisi Schalke 04'de bulunan milli futbolcu Ahmed Kutucu ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiğini duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya da Peter Zulj'u kadrosuna katan Başakşehir'de yeni hedef forvet hattını güçlendirmek. Bu bağlamda Alman Bild gazetesinden önemli bir transfer haberi geldi. Buna göre turuncu-lacivertliler, Schalke 04 ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmed Kutucu'yla ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Heracles Almelo'ya kiralanan ve 15 maça çıkıp 2 asist yapan milli oyuncu, Schalke 04 ile ise toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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