Alman Polisinden Sarı-kırmızılı Taraftara Köpekli Saldırı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya'daki sarı-kırmızıl taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı.

Almanya'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı-kırmızım formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi. Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı-kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tutuğu köpek, bir Galatasaray taraftarın üzerine atlayarak yere düşmesine sebep oldu. Köpeğin ısırdığı taraftar yerde kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Yaşanan o anlar çevrede bulunan Galatasaraylı taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da tepki çekti. - Gelsenkirchen