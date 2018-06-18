Alman Futbolcu, Kaybettikleri Maç Sonrası Gülerek Poz Verince Tepki Çekti
Alman Milli Takımında forma giyen Brandt'ın, Meksika maçı sonrası gülerek selfie çekilmesi, Almanya'da tepkilere sebep oldu.
2018 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde turnuva favorilerinden Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Meksika'nın golünü 35. dakikada Hirving Lozano kaydetti.
Alman Milli Takımında forma giyen Julian Brandt'ın, maç sonrası bir taraftarın isteğini kırmayıp gülerek çektiği selfie, Almanya'da tepkilere sebep oldu.
22 yaşındaki futbolcu, futbol programlarında eleştirmenlerin hedefinde yer aldı.
YORUMLAR (5)
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madem bu yollar parali yap islet devret ile yapildi bizim odedigimiz vergiler nerede. ates pahasi ucretli yollar. vergiler uctu mu. yatirimlar ozel kuruluslara ait ise milletin vergileri nerede. ucuk vergileri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çoluk çocuğu futbolcu yaparsanız olacağı bu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bir insan selfie çekince tabiki güler ne yapar bu almanlarda değişik millet bizim gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ulkede Suriyelileri istemiyoruz. Kendi vatanimizda biz multeci gibi onlar huzur icinde yasiyorlar. Yeter ya. Parklarda heryerde gule oynaya geziyorlar ben vergi veriyorum. Ulkesi icin savasmamis kacmis insanlara biz niye sahip cikalim.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırAHMET: vallahi haklısın bende istemiyorum her köşede 10-15 suriyeli tehlikeyi görmüyorlar bide sürekli çocuk yapıyolar çocuklarda mahalle aralarında oyuncak tabanca tüfekle birbirleriyle savaşıyorlar, bizim çocuklarımıza unutturduğumuz bu cahilliği hortlatmaya çalışıyolar 10 sene sonra düşünün bide bunları karıştırırlar ortalığı iyce derhal gönderilmeliler.2 Yayından Kaldır