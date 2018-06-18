Alman Futbolcu, Kaybettikleri Maç Sonrası Gülerek Poz Verince Tepki Çekti

AHMET:

vallahi haklısın bende istemiyorum her köşede 10-15 suriyeli tehlikeyi görmüyorlar bide sürekli çocuk yapıyolar çocuklarda mahalle aralarında oyuncak tabanca tüfekle birbirleriyle savaşıyorlar, bizim çocuklarımıza unutturduğumuz bu cahilliği hortlatmaya çalışıyolar 10 sene sonra düşünün bide bunları karıştırırlar ortalığı iyce derhal gönderilmeliler.