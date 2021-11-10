Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

ÇAĞLAR'IN GELİŞİMİ REFERANS

Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan direkt Almanya'ya transfer olmuştu. Onun gelişimiyle Türk futbolcularının tercihi de bu ülkeden yana oldu. Ozan Kabak, Ömer Faruk Beyaz ve Ali Akman da Almanya'ya gitti.

ALTINORDU'NUN GENÇLERİ GÖZDE

Alman Kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, on numara oyuncusu Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

EL SIKIŞTILAR

Arminia Bielefeld, Enis Destan için de Altınordu'yla her konuda anlaşmaya vardı. Fanatik'teki bilgiye göre; taraflar 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı. Kısa süre içinde resmiyete döüklmesi bekleniyor.

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