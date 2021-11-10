Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var - Haberler Spor
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Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

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Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman derken Altınordu'dan Burak İnce de Almanya'ya gitti. Burak İnce'yi bitiren Armina Bielefeld, Burak Yılmaz'ın veliahtı olarak gösterilen golcü Enis Destan'ı da bitiriyor.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan direkt Almanya'ya transfer olmuştu. Onun gelişimiyle Türk futbolcularının tercihi de bu ülkeden yana oldu. Ozan Kabak, Ömer Faruk Beyaz ve Ali Akman da Almanya'ya gitti.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

Alman Kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, on numara oyuncusu Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alman ekipleri Türk gençlerini topluyor! Sırada Burak Yılmaz'ın veliahtı Enis var

Arminia Bielefeld, Enis Destan için de Altınordu'yla her konuda anlaşmaya vardı. Fanatik'teki bilgiye göre; taraflar 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı. Kısa süre içinde resmiyete döüklmesi bekleniyor.

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