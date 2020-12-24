Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
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Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

24.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:41
Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Almanya 3. Lig ekibi Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı.

Pandemi salgını nedeniyle futbol büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denemeyi sürdürüyor.

Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kulüp, seyircisiz maçlar için sembolik bilet satma kararı aldı.

BİLET FİYATI 5 EURO

Dynamo Dresden taraftarı kulübün bu çağrısına büyük ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.

Dynamo Dresden Kulübü sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.

Haber Yorumları (1)
BURUSLİ: fener yapsın 100 tl olsun ben alır kulubume destek alırım fedaa olsun fenerım sana
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