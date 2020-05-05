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Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı

Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
05.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:00

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach'ta yapılan koronavirüs testlerinin ardından iki kişinin testinin pozitif çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta iki pozitif koronavirüs vakasına rastlandı.

Vakalardan birinin futbolcu ve birinin de fizyoterapist olduğu kaydedilirken, iki ismin de antrenmandan çıkarıldığı ve evlerinde karantina altına alındığı vurgulandı.

Takımın idmanlara devam ettiği bilgisine de yer verilen haberde, kulübün koronavirüs pozitif çıkan isimleri açıklamadığı bildirildi.

10 VAKA GÖRÜLDÜ

Almanya Kulüpler Birliği'nden (DFL) yapılan açıklamada Bundesliga 1 ve 2'deki 36 kulübe yapılan testlerde 10 vakanın pozitif çıktığı belirtilmişti.

Vakaların 3'ü Köln Kulübü'nde görülürken, Mönchengladbach'ta görülen 2 vakanın da açıklanan 10 vakanın içinde yer aldığı ifade edildi.

(Kaynak: Ajansspor)

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