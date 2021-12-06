Alman bankası Commerzbank, Türkiye'nin yeni yıl dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası, döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası 8 yıl aradan sonra piyasaya üst üste iki kez müdahalede bulundu. Merkez Bankası, ilk müdahaleyi doların 14 TL'yi aşması sonrası 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Dolar, ilk müdahalede 13,80'den 12,40'lara kadar gerilese de düşüş kalıcı olmadı, kur kısa süre içinde tekrar 13 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası, doların bir kez daha 14 TL sınırına dayanmasıyla ikinci müdahalesini 3 Aralık Cuma günü yaptı. Müdahale öncesi 13,87 seviyesinde bulunan kur, 13,57'lere kadar gerilese de düşüş yine kalıcı olmadı.

COMMERZBANK DOLAR TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Bu gelişmelerin ardından dolarda kısa süreli bir düşüş yaşansa da yine yükselişe geçti. Dünyaca ünlü Alman bankası Commerzbank ise yaşanan hareketlilik nedeniyle Türkiye'nin yeni yıl dolar tahmini güncelledi.

İLK ÇEYREKTEKİ TAHMİNİNİ 15 LİRAYA YÜKSELTTİ

Banka, daha önce yayınladığı raporda, 2022 yılının ilk çeyreği için Türkiye'nin dolar tahminini 11 lira olarak belirlemişti. Ancak kurda yaşanan oynaklık nedeniyle banka tahminini güncelleyerek yılın ilk çeyreğinde 15 lira seviyesine çıkardı.

2023 TAHMİNİNİ DE GÜNCELLEDİ

Commerzbank, ayrıca 2023 yıl sonu dolar tahmininde de güncellemeye gitti. Banka, 2023 sonu için dolar beklentisini 10 lira seviyesinden 16 liraya yükseltti.

"BİLANÇO GERİLİMİNE NEDEN OLABİLİR"

Commerzbank analisti Tatha Ghose yayınladığı değerlendirmede, "Türk politika yapıcıların enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını düşürme politikasından vazgeçeceklerine yönelik bir işaret yok. Zayıf lira, kaçınılmaz olarak TCMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik etmek için yeterince bilanço gerilimine neden olabilir. Ancak bu piyasalar tarafından sadece geçici bir ara olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet