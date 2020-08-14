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Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcının başını döndürmeye devam ediyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, topu Dünya Sağlık Örgütü'ne attı.

14.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:35

Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü.

UZMANLAR NE DİYOR?

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı. Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.

"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"TEKRAR İYİMSERLİK GÖREBİLİRİZ"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Haber Yorumları (1)
YİĞİT: demek ki altının fiyatını dünya sağlık örgütü belirleyecek :D
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