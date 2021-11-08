Alkole yüksek kur nedeniyle ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak

Türkiye'de döviz kurlarındaki yükseliş alkol fiyatlarını da etkiledi. Geçen hafta biraya gelen zammın ardından alkole bir zam daha geliyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Aybaş, kur farkı zam geçişinden dolayı alkole daha büyük ÖTV zammının geleceğini duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FİYATLARA YANSIYACAK

Aybaş, yüksek alkollü içecek grubunda yer alan içkilere yansıtılacak zammın önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıyacağını bildirdi.

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