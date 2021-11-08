Alkole yüksek kur nedeniyle ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Geçtiğimiz hafta biraya gelen zammın ardından alkole bir zam daha göründü. Sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kur farkından dolayı yüksek alkollü içecekler grubuna daha büyük bir ÖTV zammı geleceğini söyledi. Fiyat değişikliğinin önümüzdeki günlerde etiketlere yansıması bekleniyor.
Türkiye'de döviz kurlarındaki yükseliş alkol fiyatlarını da etkiledi. Geçen hafta biraya gelen zammın ardından alkole bir zam daha geliyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Aybaş, kur farkı zam geçişinden dolayı alkole daha büyük ÖTV zammının geleceğini duyurdu.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FİYATLARA YANSIYACAK
Aybaş, yüksek alkollü içecek grubunda yer alan içkilere yansıtılacak zammın önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıyacağını bildirdi.
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