Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

7 Kasım'da bazı alkol ürünlerine yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Fiyat artışını sosyal medyadan duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı. Listeye göre en ucuz 70'lik viskinin fiyatı 205 liraya, en pahalı 70'lik viskinin fiyatı ise 3 bin 200 liraya çıktı. Yeni fiyatlar 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürünün fiyatı arttı ve artmaya da devam ediyor. Son zam ise alkole geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla alkol zammını duyurdu. "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullanan Aybaş yeni fiyat listesini de yayımladı. Yeni fiyatlar 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

Listeye göre, ünlü bir markanın 70'lik viski fiyatı 315 liraya, 100'lük viskinin fiyatı ise 420 liraya yükseldi. Bir başka markaya ait 70'lik viskinin fiyatı ise 249 liraya, aynı markaya ait 100'lük viskinin fiyatı ise 339 liraya çıktı. Listede en ucuz 70'lik viski fiyatı 205 lira olurken, en pahalı 70'lik viski ise 3 bin 200 lira oldu.

Ünlü bir markaya ait 70'lik votka fiyatı ise 219 lira olurken, aynı markaya ait 100'lük votka 309 liraya yükseldi. Listede en ucuz 70'lik votkanın fiyatı 145 lira oldu. En pahalısı ise 470 liraya çıktı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title