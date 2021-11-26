Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürünün fiyatı arttı ve artmaya da devam ediyor. Son zam ise alkole geldi.

TTBP BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla alkol zammını duyurdu. "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullanan Aybaş yeni fiyat listesini de yayımladı. Yeni fiyatlar 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ 70'LİK VİSKİ 205, EN PAHALISI 3 BİN 200 LİRA

Listeye göre, ünlü bir markanın 70'lik viski fiyatı 315 liraya, 100'lük viskinin fiyatı ise 420 liraya yükseldi. Bir başka markaya ait 70'lik viskinin fiyatı ise 249 liraya, aynı markaya ait 100'lük viskinin fiyatı ise 339 liraya çıktı. Listede en ucuz 70'lik viski fiyatı 205 lira olurken, en pahalı 70'lik viski ise 3 bin 200 lira oldu.

EN UCUZ 70'LİK VOTKA 145, EN PAHALISI 470 LİRA

Ünlü bir markaya ait 70'lik votka fiyatı ise 219 lira olurken, aynı markaya ait 100'lük votka 309 liraya yükseldi. Listede en ucuz 70'lik votkanın fiyatı 145 lira oldu. En pahalısı ise 470 liraya çıktı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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