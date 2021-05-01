Alkol yasağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor! Vatandaşlar aldıkları içkinin faturasını paylaştı

17 gün boyunca sürecek tam kapanmanın ilk gününde alkol yasağıyla ilgili belirsizlik devam etti. Bakanlık satışın yasak olduğunu belirtse de esnaf genelge de olmadığı için satış yapmakta ısrarcı. Bazı zincir marketler alkol satışına devam ederken, vatandaşlarda aldıkları içkinin faturasını sosyal medyadan paylaştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise küçük esnafa satış yaptırmamak için baskı yapıldığını söyledi.

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışıyla ilgili bir muamma yaşanıyor. Hükümet ile esnaf karşı karşıya gelmiş durumda. İçişleri Bakanlığı yasak olduğunu belirtse de, esnaf genelge de böyle bir karar olmadığı için satışa devam etmek istiyor.

ESNAF SATMAKTA ISRARCI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söylemişti.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'Yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." ifadelerini kullandı.

AYBAŞ: YASAK KALKMIŞTIR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

BAKANLIK: RESMİ OLMAYAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN

İçişleri Bakanlığı'ndan ise, "içki satışı yasağı" ifadesine yer verilmeden bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VATANDAŞLAR FATURA PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmeler üzerine bazı zincir marketler ve tekel bayiler alkol satışına devam etti. Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları alkolün faturalarını sosyal medyadan paylaştı.

"KÜÇÜK ESNAFA BASKI VAR"

Vatandaşların sosyal medyadan alkol satışı yasağına tepkisi sürerken, açıklama yapan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş, "Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar, hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. Bizler yasaklara karşıyız, zincir marketlerde de satılsın alkol, tekel büfelerinde de. Özel yaşama müdahale edilmesin sadece" ifadesini kullandı.

ANKARA BAROSU İPTAL DAVASI AÇTI

Alkol satışıyla ilgili son hamle ise dün Ankara Barosu'ndan geldi. Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.