Alkin: Maliye Politikası tıkanınca iş faizlere kaldı
TCMB faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri, kamu maliyesinin özel sektöre destek verecek bir mecali olmadığını gösterdi.
16.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:59
TCMB faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri, kamu maliyesinin özel sektöre destek verecek bir mecali olmadığını gösterdi. Maliye Politikası tıkanınca iş faizlere kaldı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com