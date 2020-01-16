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Alkin: Maliye Politikası tıkanınca iş faizlere kaldı

TCMB faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri, kamu maliyesinin özel sektöre destek verecek bir mecali olmadığını gösterdi.

16.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:59
Alkin: Maliye Politikası tıkanınca iş faizlere kaldı

TCMB faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. , "2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri, kamu maliyesinin özel sektöre destek verecek bir mecali olmadığını gösterdi. Maliye Politikası tıkanınca iş faizlere kaldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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