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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Alışveriş merkezleri alışverişe ara için bakanlığın karar çıkartmasını istiyor

Birçok alışveriş merkezi (AVM) yönetimi kiracılarının dükkanlarını açmaması sebebiyle kendi inisiyatifleri ile AVM'lerini kapatırken, bazı AVM'ler ise tatil için bakanlık kararı bekliyor.

19.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:41
Alışveriş merkezleri alışverişe ara için bakanlığın karar çıkartmasını istiyor

Birçok alışveriş merkezi (AVM) yönetimi kiracılarının dükkanlarını açmaması sebebiyle kendi inisiyatifleri ile AVM'lerini kapatırken, bazı AVM'ler ise tatil için bakanlık kararı bekliyor.

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs endişesi nedeniyle sosyal hayatın her alanında tedbirler alınıyor. Koronavirüs ile mücadele konusunda hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tedbirlerini açıklayarak halk sağlığını korumak için çalışıyor. Alınan tedbirler kapsamında da Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD), alışveriş merkezlerinin kapatılması konusunda 'tavsiye' kararı almıştı. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak koronavirüsle mücadelede konusunda, mücadelenin ekonomik ve sağlık boyutu kapsamında yapılacak tedbirleri sıraladı.

Tedbir açıklamalarının ardından konuşan AVM DER Genel Başkanı Tahir Çelik ise tedbirlerin ekonomik boyutu konusunda endişelerini dile getirdi.

Alışveriş merkezlerinin hijyen konusunda gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Çelik, "Panik havası olsun istemedik. Alışveriş merkezleri üzerilerine düşen görevleri yerine getirdiler. Bu süreçte devletimizden de taleplerimiz oldu. SGK ve vergiler konusunda muafiyet istemiştik, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pakette muafiyet değil erteleme oldu. Perakende sektöründe 1 milyonun üzerinde çalışan var. Alışveriş Merkezleri kapandığında bu işin ekonomik yansımaları olacak. Alışveriş merkezleri kapanınca evlerine ekmek götüren insanlar ne olacak. Bu konuda düzenleme yapılabilir. Temel ihtiyaçları karşılayan bölümler lokantalar açık kalabilir. AVM'ler kapandığında perakende markalar bu durumun ekonomik boyutunu 1 ay kaldırabilir." dedi.

AVM-DER Başkanı Tahir Çelik, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak alışveriş merkezlerinde 12.00-20.00 arası kısıtlı çalışma önerisine de katılmadıklarını duyurmuştu.

Kendi inisiyatifleri ile mağazalarını kapatan markaların bazıları ise Beymen, Altınyıldız, Boyner, Defacto, Derimod, Vakko, Network, Mudo, Fiba, YKM, Mavi, Desa olarak sıralandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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