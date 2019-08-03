Aliağaspor FK takımı kondisyon depoluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde şampiyonluğu hedefleyen İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aliağaspor FK takımın yeni teknik direktörü Ali Eren Beşerler, yaptırdığı çift idmanlarla kondisyona ağırlık veriyor. Sezon öncesi ilk etap çalışmalarını Aliağa'da tamamlayacak olan sarı siyahlılar, ikinci etap hazırlıkları içinse 20 Ağustos'ta Afyon'da kampa girecek. Sarı siyahlılar, Afyon kampında hazırlık maçları oynayacak. Takım, yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen Afyon kampının ardından Aliağa'ya dönerek çalışmalarına devam edecek.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren teknik direktör Ali Eren Beşerler, "İlk etapta 12 günlük bir hazırlık dönemimiz var. Çalışmalarımız günde çift antrenmanlar ile devam ediyor. Bayram arifesinde yapacağımız iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarımıza geçeceğiz. İkinci etap çalışmaları ve hazırlık maçları için Afyon'da kampa gireceğiz. 4 veya 5 tane hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz" dedi.

Mutlak şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Beşerler, transfer çalışmaları hakkında da şunları söyledi:

"Sezon öncesi eksiklerimizle ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Gerekli transferleri önümüzdeki günlerde yapacağız; ancak transfer konusunda aceleci davranmayacağız. Alacağımız oyuncular bizi şampiyonluğa taşıyacak nitelikte olmalı. Kaliteli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Ligin başlamasına da uzunca bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek hem transferlerimizi gerçekleştireceğiz hem de Aliağa'yı üçüncü lige taşıyacağız."

Hazırlık çalışmalarının çok olumlu bir atmosferde devam ettiğini ifade eden takım kaptanı Güray Kula da, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sezon ligi hiç istemediğimiz bir şekilde bitirdik. Bu sene takıma yeni katılan arkadaşlarla yarım kalan işi tamamlayacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA