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Aliağaspor FK, Gönen deplasmanına hazırlanıyor

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 21. haftasında konuk olacağı Gönen Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

06.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:26
Aliağaspor FK, Gönen deplasmanına hazırlanıyor

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 21. haftasında konuk olacağı Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 21. haftasında Gönen Belediyespor ile Aliağaspor FK Nail Gönenli Stadında kozlarını paylaşacak. 8 Mart 2020 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Aliağaspor FK, 40 puanla üçüncü sırada bulunurken, Gönen Belediyespor 26 puanla 8'inci sırada yer alıyor.


Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde Petkim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden antrenman taktik maçla son buldu.


Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmana Sandıklıspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak sezonu kapatan Berk Baran ile hazırlık maçında yan çapraz bağları kopan Yunushan Memişoğlu katılmadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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