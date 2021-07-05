Aliağa Petkimspor, Erol Can Çinko ve Metehan Akyel'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Erol Can Çinko ile Metehan Akyel'i kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Erol Can Çinko ile Metehan Akyel'i kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon OGM Ormanspor'da mücadele eden 1990 doğumlu şutör oyun kurucu Erol Can Çinko ve sezonu Empera Halı Gaziantep'te tamamlayan 25 yaşındaki uzun forvet Metehan Akyel'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon kadroda yer alan Boran Güler'le tekrar anlaşıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz