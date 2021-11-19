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Aliağa Petkimspor, Darko Planinic ile yollarını ayırdı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor
Aliağa Petkimspor, Darko Planinic ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, oyuncusu Darko Planinic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, oyuncusu Darko Planinic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Darüşşafaka müsabakası sırasında yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan değerli sporcumuz Darko Planinic ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sporcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını ve parkelere dönmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Yusuf Şahbaz - Spor Haberleri

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