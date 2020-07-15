Ali Yavuz Kol kimdir? Ali Yavuz Kol nereli, kaç yaşında? Ali Yavuz Kol boyu kaç? Galatasaray'ın yıldız oyuncuları arasında bulunan Ali Yavuz, Tarsus İdman Yurdu'na kiralanmıştı. Sarı kırmızılı takım, oyuncunun sözleşmesini 4 yıl uzattı. Peki, Ali Yavuz Kol mevkii ne?

Aslan'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı ve forvet-strafor olarak sahada performans sergilemeye devam ediyor. Genç oyuncu, 2001 Antalya doğumludur.

ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

Yavuz Kol, 29 Ocak 2001 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başladı. Yüksek performansıyla dikkat çeken Ali Yavuz Kol, 2017'de Galatasaray U16'dan U17'ye geçti. 2019 yılında da U19 takımına yükseldi. Sağ ayağını daha iyi kullanan sporcu, forvet bölgesi dışında kanatlarda etkili bir futbolcudur.

Ali Yavuz Kol, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta 1 gol, U21 Süper Lig'de ise 1 maçta 1 gol attı. Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Kol'un anlaşması sarı kırmızı takım tarafından 4 yıl daha uzatıldı. Güncel olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyiyor. Başarılı futbolcu 1.75 boyundadır.