Ali Tandoğan: "Keçiörengücü deplasmanında puan ve puanlar için mücadele edeceğiz"

17.10.2019 16:43

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Keçiörengücü deplasmanında kendi sistemlerini ve istediklerimizi sahaya yansıtarak, zor bir deplasmandan puan veya puanlar almak için mücadele edeceklerini söyledi.



TFF. 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ankara deplasmanında hafta sonu karşılaşacağı Keçiörengücü maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ali Tandoğan, takım olarak deplasman karnelerinin iyi olmadığını, Keçiören'i deplasmanda yenerek rakiplerine karşı fikstür avantajı yakalamak istediklerini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi rakibimiz, kendi evinde iyi skorlar alan, puan kayıpları olmasına rağmen bugüne kadar hiç mağlup olmamış, disiplinli, oyun sistemleri belli bir kalıba oturtulmuş, sahada baskı yaparak, rakip takıma kendi oyun sistemini kabul ettiren bir takım. Bu hafta da aynı görüntüyü izletmeye çalışacaklar. Bizler, tabii ki yaptığımız analizlerle bunları oyuncularımıza gösterdik. Biz de bu doğrultuda kendi sistemimizi ve istediklerimizi sahaya yansıtarak, zor bir deplasmandan puan veya puanlar almak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



"İlk hedefimiz takımı ligde tutabilmek"



Deplasman karnelerinin çok iyi olmadığını ifade eden Ali Tandoğan, "Uzun süre sonra İstanbulspor deplasmanından hem gol atarak, hem de 1 puan alarak, bunu bir nebze de olsa kırmış durumdayız. Deplasmandan alacağımız puanların avantajı çok büyük. Buralardan iyi puanlarla dönersek, hem üstte kalma avantajımız devam eder, hem de aşağıdan uzaklaşmanın rahatlığını yaşarız. Rakip, bize karşı önlem alacaktır. Çünkü onlar açısından da önemli bir maç olacak. Sezona iyi başladılar ama bizim çıkışımız onların üzerinde yer almamıza sebebiyet verdi. Çok kolay bir süreç olmayacağını bilsek de bu durumu sürdürmek istiyoruz. Biz kazandıkça, beklentiler değişiyor. Sezon başında kurulan kadro ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantılarda beklentimiz ligde kalmaktı. Bu, halen devam ediyor. Bu, bizim küçük düşündüğümüzü gösteren bir şey değil. Bizlerin, elbette büyük hedefleri var ama önceliklerimiz var. Bu nedenle ilk hedefimiz takımı ligde tutabilmek, bunun için gerekli puanları bir an önce almak. Ondan sonraki süreci, ilk yarı tamamlandıktan sonra değerlendirme altına alacağız" diye konuştu.



"Suni çim saha dezavantajımız olacak"



İyi bir çalışma süreci yaşadıklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Maçın suni çimde oynanacak olması, bizi biraz tedirgin ediyor. 'Suni çimde maç oynanmaz' demiyorum ama kendim futbol oynarken de aynı şeyleri yaşadığım için sağlık açısından ve top oynama kalitesini yüzde 30-40 aşağıya çekileceği süreci yaşayacağız. Rakibimiz sahaya alışık ama giden takımların yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Bunun da rakibe büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Bu sıkıntıları daha önce dile getirdikten sonra sahasını çime döndüren rakiplerimiz oldu. Bu da hem futbolcuların sağlığı açısından hem de oyunun kalitesi açısında önemli bir şey. Türkiye Futbol Federasyonunun sezon başında bu durumu değerlendirip, sahanın çime döndürülmesi yönünde girişimde bulunmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.



"Puan silme cezası takımları zorlayacak"



Eskişehirspor, Bursaspor ve Osmanlıspor'a verilen 3 puan silme cezası sorulması üzerine Ali Tandoğan, "Ben, benzer durumu Denizlispor'da yaşamıştım. İşler yolunda giderken bir anda 3 puanımız silindi. Sıralamadaki yerimiz, Play-Off'u zorlayacak durumdayken, geriledik ve avantajımız kayboldu. Puanı silinen takımlar açısından çok zor bir durum. Allah'a şükürler olsun ki biz, o durumda değiliz. Hiçbir takımın başına gelmemesi gereken bir durum yaşıyorlar.Gönül isterdi ki ülkemiz futbolunun ekonomik sorunları olmasın. Herkesin birbiriyle rekabet içerisinde olduğu bir ortam oluşsun. Bu bizim için bir avantaj gibi görünse de onlar açısında üzüntü verici olduğunu düşünüyorum. Her takımın aynı seviyede ve kalitede olmasından yanayım. Eğer bir başarı olacaksa bunun futbolcuların sahada verdiği mücadele ve hocaların sahada gösterdikleriyle ortaya çıkması lazım" şeklinde konuştu.



Teknik Direktör Ali Tandoğan takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını belirterek, milli takımdan gelen Foxi ile birlikte sakat veya cezalı oyuncusu bulunmadığını açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA