- Ali Polat Bengiserp: "Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız"

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp:

"Başarılı olmak istiyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Kadın Futbol Takımı'nda başarılı olmak istediklerini belirterek, "Yeni aldığım bilgiye göre ligler aralık ayının ortası gibi başlayacak. Önümüzde aşağı yukarı 1 ayımız daha var. Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız. Hedefimiz o" dedi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı forma sırt sponsoru ile anlaşma imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen lansmana Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın yanı sıra Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Kadın futbol takımının en önemli projelerinden olduğunu belirten Ali Polat Bengiserp, "Seçim sonrası çalışmalar başladı. Ağustos ayının başında karar alındı ve yürürlüğe girdi. Nurcan hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyorlar. Oluşum bitti. Galatasaray Spor Kulübü tarafından TFF'ye verilen önerinin sonrasında Süper Lig kuruldu. Maçlarımızı Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Başarılı olmak istiyoruz"

Kadın Futbol Takımı'nın hedefleriyle ilgili konuşan Ali Polat Bengiserp, "Başarılı olmak istiyoruz. İlk senemiz. İlk sene kolay değildir. Hocamız teknik detayları paylaşır. Takım yapılanmamız tamamlanıyor. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Onları da zaman içinde tamamlayacağız. Yeni aldığım bilgiye göre ligler aralık ayının ortası gibi başlayacak. Önümüzde aşağı yukarı 1 ayımız daha var. Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız. Hedefimiz o" şeklinde konuştu.