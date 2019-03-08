Ali Nihat Gökyiğit: Doğayı üzmek değil, izlemek lâzım

Kısa bir süre önce Selçuk Yaşar Ödülü'nü ve TÜSİAD teşekkür plaketini alan Ali Nihat Gökyiğit'le "üzmek değil, izlemek lazım" dediği doğanın başrolde olduğu, okuduğu ve yazdığı kitaplardan sanata desteğine uzanan keyifli bir söyleşi yaptık... (Nermin Sayın)

Ali Nihat Gökyiğit: Doğayı üzmek değil, izlemek lâzım

Kısa bir süre önce Selçuk Yaşar Ödülü'nü ve TÜSİAD teşekkür plaketini alan Ali Nihat Gökyiğit'le "üzmek değil, izlemek lazım" dediği doğanın başrolde olduğu, okuduğu ve yazdığı kitaplardan sanata desteğine uzanan keyifli bir söyleşi yaptık... (Nermin Sayın)

Kaynak: Dunya.com

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