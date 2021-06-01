Ali Koç'tan yeni hoca için net sözler: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğini netleştiren Koç yeni hocanın kim olacağına ilişkin de sinyalleri verdi. Koç, "Tercihimiz, arzumu ve odaklandığımız nokta Portekiz ve Almanya ekolünden yana" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç ilk kez takımın başına getirmek istediği hocayı net ifadelerle tarif etti.

"İTALYA'DAN BİRİSİNİ GETİRDİĞİMİZDE ŞAŞIRMAYIN"

Ali Koç tercih edilecek hocaya ilişkin, "Bu sefer nasıl futbol oynatması gerektiğini, nasıl disiplin olması gerektiğini, hocanın CV'si ile ilgili kısa bir liste çıkardık. Bir liste çıkardık ama kısa değil. Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası, parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. İtalya'dan birini getirirsek yarın bir gün, tarz, profil, geçmiş, başarı açısından Almanya ve Portekiz'e daha çok odaklanıyoruz. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.