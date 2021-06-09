Ali Koç: Yabancı hoca konusuna odaklandık, 4-5 nokta transfer yapmamız gerekiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldiği toplantıda transfer ve yeni teknik direktör konusuna da değindi. Koç, "Yabancı hoca konusuna odaklandık. Kadromuz iyi ve kuvvetli. Yüzde 70'i hazır. Mecbur kalmadıkça kimseyi satmak istemiyoruz ancak cazip teklifler geliyor. 4-5 nokta transfer adımı atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.