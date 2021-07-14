20 yıl sonra yuvası Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e duygusal veda
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20 yıl sonra yuvası Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e duygusal veda

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Fenerbahçe'de 20 yıllık Volkan Demirel dönemi resmen bitti. Oyunculuk ve antrenörlük kariyerini Fenerbahçe'de geçiren Volkan, Ali Koç'la birlikte basın toplantısına çıktı. Koç, Volkan'a duygusal sözlerle veda etti. Ali Koç, "Biraz daha dursun istedim. Bir Volkan'dır Fenerbahçe sloganına layık olmuş bir karakter. Baskı da yaptım kalsın diye ancak o ayaklarının üstünde durmak istedi. Fenerbahçe'ye geri döneceği tarihi de söyledi" diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler'de bir sembol isim daha kulübün kapısından ayrıldı. Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül'ün ardından Volkan Demirel'e de veda edildi. Başkan Koç ve Volkan Demirel ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:

"BİR VOLKAN'DIR FENERBAHÇE"

"Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkandır Fenerbahçe. Bu lakabıyla Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği efsaneleşmiş biridir.

"KENDİSİ AYRILMAK İSTEDİ"

Volkan Demirel, yuvası olan Fenerbahçe'den bir süre ayrılmak istediğini ve kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi. Biz bu düşüncesini saygıyla karşıladık.

"HOCAMIZ DA KALMASINI İSTEDİ"

Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi.

"BEN PRES YAPTIM"

Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını söyledi.

"EVİNE AİLEMLE GİTTİĞİM TEK FUTBOLCUDUR"

Evine gidip ailemle yemek yediğim tek futbolcu Volkan Demirel'dir. Umuyorum her şey gönlünce olur. Volkan'ın ayrılığı benim için çok zor bir veda."

20 yıl sonra yuvası Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel'e duygusal veda
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