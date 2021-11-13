Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mesut Özil'e uyarıda bulunarak Fenerbahçe'ye konsantre olması ve ticari işleri bırakması gerektiğini söylemişti. Avrupa'da geniş yankı uyandıran sözler manşetlere taşındı.

"ALİ KOÇ, MESUT ÖZİL'E ÇOK AÇIK BİR MESAJ VERDİ"

Milliyet'in derlerdiği habere göre; Almanya'da yayın yapan spor sitelerinden sport1, Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. Haber in detayında "Fenerbahçe'ye gelişi coşkuyla kutlanan Mesut Özil bu kez Ali Koç tarafından eleştirildi. Ali Koç, Mesut Özil'e çok açık bir mesaj verdi: İşine odaklan!" sözleri kullanıldı.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUĞUNDAN BERİ ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK"

İspanya'nın önde gelen sitelerinden Mundo Deportivo da Ali Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'i uyandırma çağrısında bulundu" başlığını kullanan site haberin detayında ise "Mesut Özil artık sahadaki futboluyla değil saha dışı olaylarla gündeme geliyor. Alman futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri eski günlerinden çok uzak" ifadeleri kullanıldı.

"MESUT ÖZİL BEKLENEN PERFORMANSINDAN ÇOK UZAKTA"

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail sitesi Ali Koç'un Mesut Özil'e ticari ilişkilerinin bitirilmesini söylediğini manşete taşıdı. Haber de "Ali Koç, Mesut Özil'e sahaya odaklanması gerektiğini belirtti. Bu sezona iyi başlayan Mesut Özil yine de beklenen performansından çok uzakta" sözleri kullanıldı.

"ARSENAL'DEN AYRILDIĞI GÜNDEN BERİ İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Goal İngiltere, Ali Koç'un Mesut Özil'e sahaya odaklanması konusunda sert bir mesaj gönderdiğini manşete taşıdı. Haber in detayında "Mesut Özil'in işleri Arsenal'den ayrıldığı günden beri yolunda gitmiyor." denildi.

"ALİ KOÇ, MESUT ÖZİL'İ ÇOK SERT ELEŞTİRDİ"

Londra merkezli spor sitesi Football London, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'e acımasız bir tavsiyede bulunduğunu okuyucularına aktardı. Haber de "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in sahaya odaklanmamasını çok sert eleştirdi. Özil, çocukluktan beri desteklediği kulübün başkanı tarafından canlı yayında eleştirildi." denildi.

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