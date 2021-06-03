Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
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Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 gün önce yaptığı basın toplantısında şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçıyla ilgili olarak bazı futbolculara kafayı taktığını söylemişti. Bu oyuncuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Marcel Tisserand olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında gündeme dair her konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçına da değinen Koç, "Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, sahada yürüyorsun. Öleceksin öleceksin, o forma herkese nasip olmaz. Kafaya taktığım isimler var, gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Takvim'in haberine göre, Ali Koç'un isim vermese de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yeni imza atmayacağı, Caner Erkin ve Marcel Tisserand gibi oyuncularla da yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
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Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi - Haberler Spor
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