Ali Koç'un çılgın Cengiz Ünder planı! 15 milyon euroyu gözden çıkardı
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Ali Koç'un çılgın Cengiz Ünder planı! 15 milyon euroyu gözden çıkardı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Roma'nın yeni sezon planlarında bulunmayan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i kadroda görmeyi çok istiyor. 23 yaşındaki yıldız, 'Evet' derse İtalyanlar ile masaya oturulacak. Transferde en zorlayıcı kısım Cengiz Ünder'in Avrupa'da devam etme hayali. Cengiz'e dostları üzerinden de baskı yapılacak. Cengiz için 15 milyon euro gözden çıkartıldı ancak bu ödeme taksitler halinde olacak. Koç, yıllara bölünmüş şekilde bir ödeme planı hazırladı.

Yeni sezonda şampiyonluğu çok isteyen Ali Koç, güçlü bir kadro kurmaya karar verdi. Başkan'ın en büyük hayali Cengiz Ünder'i getirmek. Bunun için Roma ile görüşmeler yapılacak ancak önce Cengiz'in ikna edilmesi gerekiyor. Milli yıldızın hedefi Avrupa'da kariyerine devam etmek.

SATIN ALMA KULLANILMAYACAK

Leicester City, sezon başında 3 milyo euroya kiraladığı Cengiz'in 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Roma'da da Cengiz'in bu sezon devam etmesi beklenmiyor.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMAYA HAZIR

Ali Koç, Cengiz Ünder'i ilk etapta kiralama ve satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor. Cengiz'i, İrfan Can gibi yatırım transferi olacak. Taksitler halinde 15 milyon euro ödeme planı hazır. Kiralama bedeli olarak ilk etapta 4 milyon euro civarında para önerileceği konuşuluyor. Sonrası yıllara bölünmüş şekilde ödeme. Cengiz'e Fenerbahçeli dostları üstünden de baskı yapılacak. Roma ikna edilebilir gibi gözüküyor ancak Cengiz'in hedefleri transferin önünü tıkıyor.

Ali Koç'un çılgın Cengiz Ünder planı! 15 milyon euroyu gözden çıkardı
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Haber Yorumları (1)
MUHSİN BİÇİM: CENGİZ KARDEŞİM.!!! eğer zerre kadar aklın olsa bu takımın adını dahi telafuz etmezsin. FENERASYONUN tüm ŞİKELERİNE rağmen yıllardır ŞAMPİYON olamayan bu takım bir çok ünlü futbolcu gibi SENİ DE MAHVEDER. örnek mi istiyorsun?EN YAKINDAN BAK ...MESUT ÖZİL
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Ali Koç'un çılgın Cengiz Ünder planı! 15 milyon euroyu gözden çıkardı - Haberler Spor
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