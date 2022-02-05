Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Hulusi Belgü'nün iddialarına cevap verirken sinirden çılgına döndü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. "Kulübü menajerlere" teslim etmişsin diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.

"GEL BURADA İSPAT ET"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim. Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et." dedi.

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