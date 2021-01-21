Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadeleriyle transferin devam edeceğini dile getirdi.