Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak

21.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:39

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadeleriyle transferin devam edeceğini dile getirdi.

Mesut Özil transferiyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası transfer açıklamasında bulundu. Koç, "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadeleriyle transferin devam edeceği sinyalini verdi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sarı lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil'i geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe'nin Mesut ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı lacivertliler, bu transferle Avrupa'nın gündemine oturmayı başardı.

Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak
Haber Yorumları (2)
KARBONAT EROL DEFOLLLLLL !!!: Verem ettiniz hasta ettiniz karbonat Erolla bir yere varamıyacağını anladığında geç olacak bu takımmı şampiyon olacak ?Adeta yürüyorlar mücadele yoktur, organize olamıyorlar, pas hataları çok fazla bu takımda olmaması gereken çapı küçük olan transferler yapıldı mesela mert hakan bu takımda ne işi var ?Takımda şu zihniyet var kazanırsak kazanır kazanamazsak önemli değil üç ileri iki geri böyle oyunmu oynanır orta sahadan geri pas takımın sekiz oyuncusu ceza sahasında top bekliyor gol atacak offf of
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANGARALI: Ali başkan sen ordan 20-30 futbolcu daha al en iyisi olmuşken
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:32:09. #1.14#
title