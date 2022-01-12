Ali Koç'tan ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı

Adana Demirspor'a evinde 2-1 kaybederek zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe de başkan Ali Koç teknik adam seferini bugün başlatıyor. En kısa süre içinde Zeki Murat Göle'nin şu anki görevini tamamlayarak asli işine dönmesi, Fenerbahçe'nin yeni rotasını da anlaşılacak teknik adamın çizmesi bekleniyor.

"1-2 HAFTA SÜREBİLİR"

Joachim Löw, Slaven Bilic, Niko Kovac ve Jorge Jesus gibi isimler günlerdir Fenerbahçe ile yazılıp çiziliyordu. Başkan Ali Koç ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İLK HEDEF JORGE JESUS

Sarı-Lacivertlilerin ilk hedefi, Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus... Ali Koç'un, oynattığı hücum futbolu ile bilinen tecrübeli teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmesi bekleniyor. Kurulan ilk temasta yıllık 4 milyon Euro istediği ileri sürülen Jesus'la anlaşma sağlanmaması halinde Fenerbahçe'de rota yeniden Joachim Löw ve Roger Schmidt'e dönecek. Ancak iki teknik direktörün de sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmaması işi zorlaştırıyor.

MAYIS AYINA KADAR İSMAİL KARTAL PLANI

Hiçbir isim ikna edilmezse Löw ile sezon sonu için söz kesilecek ve durum resmen açıklanacak. Takımı mayısa kadar taşıyacak isim ise büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak. Kartal'ın sezon sonunda da Löw'ün ekibine katılması, Fenerbahçe'nin temel isteği. Ancak İsmail Kartal ile bu aşamada herhangi bir görüşme yapılmadı.

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