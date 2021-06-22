Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon: İmza atma, biraz bekle
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Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon: İmza atma, biraz bekle

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Beşiktaş yönetimi ile yeni sezon için anlaşmaya varamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yakın dostu Acun Ilıcalı'ya yeni sezonda Beşiktaş ile devam etmeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sergen Yalçın'ı arayarak "İmza atma, biraz bekle" dediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

"YAŞANANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon: İmza atma, biraz bekle

DEVAM ETMEYECEĞİNİ ACUN'A DA İLETTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan sürecipaylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı.

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sıkı dost olan Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir yatta çekilmiş karesi ise "Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi geliyor?" dedikodularını iyice alevlendirdi. Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Sergen Yalçın'ı arayarak "İmza atma, biraz bekle" dediği öne sürüldü.

Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon: İmza atma, biraz bekle
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon: İmza atma, biraz bekle - Haberler Spor
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