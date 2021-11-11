Ali Koç'tan olay Fatih Terim göndermesi: Doğal bir koruma kalkanı var

Fenerbahçe'de peş peşe gelen kötü sonuçların ardından başkan Ali Koç, FB TV'de açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'yla yola devam edeceklerini belirten Koç, yabancı hocalara Türk hocalar kadar tahammül gösterilmediğini belirtti.

"YABANCI HOCALARA FAZLA TAHAMMÜL YOK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yabancı hocalara fazla bir tahammül yok. Çok sevdiğiniz, bildiğiniz, isimler vermeyeceğim kendisine de söyledim X bir Türk hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor der, yabancı hoca için 3.-4. maçında başlar yıpratmaya, dokunmaya. Türk hocaların doğal bir koruma kalkanı vardır" ifade etti.

FATİH TERİM, SABIR VURGUSU YAPMIŞTI

Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada sabır vurgusu yaparak, "Bu genç kadronun hata yapması, yanlış oynaması, zaman zaman ürkmesi çok doğal ama dev adımlarla ilerliyorlar. Bazı oyuncularımız heyecanlı ve telaşlıydı. Tecrübelisi ve genciyle iyi bir takım olma yolundayız" demişti.

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