Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz

13.02.2021 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:53
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz

Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim. Algı operasyonu yapıyorlar. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçı sonrası Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARI ARAŞTIRIN"

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz" dedi.

CENGİZ'DEN KOÇ'A SERT SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Antalya Twitter Liverpool
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 21:52:51. #1.15#
title