Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
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Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar

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Habertürk'e konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör, transferler, ve performanslar üzerine sorulara yanıt verdi. Başkan Koç'un Özil ile ilgili kullandığı ifade dikkat çekti. Koç, "Geçmişin çok iyi olabilir, tribünlerin ruhu başkadır. Baktılar 5-6 maç beklerler, tökezlersen ıslıklarlar. Her zaman günümüze bakacaksın. Bu Mesut için değil, hepimiz için geçerli. Futbolda geçmiş yoktur" dedi.

Seçime hazırlanan Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç, gündeme dair ve seçimi kazanması halinde nasıl bir yol izleyeceği üzerine açıklamalar yaptı. Koç'un Mesut Özil transferiyle ilgili verdiği cevaplar oldukçu çarpıcı bulundu.

"FORMUNU YAKALARSA NE OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Başkan Koç, "Mesut'u anlatmaya gerek yok. Dakika bir gol bir beklemiyorduk ondan. Uzun süre futbol oynamadı. Form yakaladıkça oyununun nasıl kendine geldiğini görmüşsünüzdür. Onun yaptıklarını dünyada yapan kaç tane oyuncu var. O buraya kendisini ispatlamaya geldi. Ama futbolda dün yoktur. 5-6 maç tökezlersen futbol tribünleri farklıdır, seni ıslıklar. Futbolda geçmiş yoktur. Bunu Mesut için değil, hepimiz için söylüyorum aslında" dedi.

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