Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar

Habertürk'e konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör, transferler, ve performanslar üzerine sorulara yanıt verdi. Başkan Koç'un Özil ile ilgili kullandığı ifade dikkat çekti. Koç, "Geçmişin çok iyi olabilir, tribünlerin ruhu başkadır. Baktılar 5-6 maç beklerler, tökezlersen ıslıklarlar. Her zaman günümüze bakacaksın. Bu Mesut için değil, hepimiz için geçerli. Futbolda geçmiş yoktur" dedi.