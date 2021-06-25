Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçen gün yaptığı basın toplantısında, "İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler. Biz kaça aldık? 11 milyon avro. Yalanlamasınlar belgeleri koyarım ortaya" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sözlere çok ağır yanıt verirken, "İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçen gün Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında, "İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler." ifadelerini çok sert cevap verdi.

"NE VARSA AÇIKLASIN, BEKLİYORUM"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a sert yüklenirken, "İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorum. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz" ifadelerini kullandı.