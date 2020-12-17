Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç sahaya indi. Samandıra'ya giderek takımla bir toplantı yapan Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcuları azarladı ve "Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Samandıra'da ilk kez oyuncular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Son olarak Yeni Malatyaspor'a yenilen ve Kadıköy'de üst üste 3. mağlubiyetini alan takımla toplantı yaptı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan Ali Koç'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte çarşamba günü öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Yeni Malatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.

"BURASI FENERBAHÇE"

Ali Koç, "Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.

"2021 YILINA GÜÇLÜ GİRELİM"

Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum. 2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin" dedi.

"KADIKÖY YENİDEN MABED OLSUN"

İç sahadaki problemleri çözmeleri gerektiğini belirten Fenerbahçe Başkanı, "İç sahada alınan yenilgiler ve içinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor. Bundan önceki dönemlerde en büyük gücümüz, evimizde kaybetmememizdi. Rakiplerimiz Kadıköy'e korkarak gelir, sahaya çıkmadan yenilgiyi kabullenirdi. Maalesef bu gelenek bozuldu. En kısa sürede Kadıköy yeniden mabedimiz haline gelmeli. Mutlaka kazanmanızı bekliyorum. Puan kayıpları olacaktır. Ancak artık iç saha problemini çözüp, camianın özlemle beklediği şampiyonluğa doğru adım adım yürümenizi istiyorum. Hepimiz sizlere inanıyoruz, bu güveni boşa çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

(Sabah)