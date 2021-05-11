Ali Koç: Fenerbahçe'de DNA'mız budur
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Ali Koç: Fenerbahçe'de DNA'mız budur

Ali Koç: Fenerbahçe'de DNA'mız budur
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadınlar Basketbol Ligi'nde gelen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her branşta şampiyonluğa talip olduğunu belirten Koç, "Fenerbahçe'de DNA'mız budur!" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı devirerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Seneye hedefleri içinde Avrupa şampiyonu olmak da olduğunu söyleyen Koç, "Bu sene olmadı, seneye Kadınlar basketbolunda Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Kadınlar basketbolunda gelecek sezon tüm kupaları alacağız inşallah. Takımımızı muhafaza edip birkaç transferle kuvvetlendireceğiz" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İNŞALLAH BİR ŞEKİLDE BU ZİHNİYET DEĞİŞİR"

"Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olarak mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi şampiyonluğa talibiz." diyen Ali Koç, "Fenerbahçe'de DNA'mız budur!" açıklamasında bulundu. Futbolda yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini de söyleyen başkan, "Futbolda son 2 haftada şampiyonluk ümidimiz var, bu akşamki maç çok çok önemli. Enteresan bir lig oldu, çok çekişmeli bir lig oldu. Futbolda yapısal sorunları da giderebilirsek Türk futbolunun, Türk gencinin, Türk takımının önü açık ama daha gidecek çok yolumuz var, inşallah bir şekilde bu zihniyet değişir ve futbolda da ülke olarak, Fenerbahçe olarak konuşmuyorum, hem Avrupa'da hem Milli Takım seviyesinde hak ettiğimiz yerlere döneriz.

"BU ÇOCUKLARIN HAKKINI VERMEK LAZIM"

Futbol çok çok önemli. Futbol olunca bu şampiyonluklar taçlandırılıyor ama bu çocukların hakkını vermek lazım. Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta bu sezon işi sonuna kadar götürdü."

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