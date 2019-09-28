Ali Koç, Fener Ol kampanyasında söz vermişti, görme engelli taraftarla buluştu

28.09.2019 19:08

ÖZEL HABER/ HABERLER.COM

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyasına görme engelli Fenerbahçe sevdalısı taraftar Murat Bölükbaş da telefonla bağlanıp ve duygularını ifade etmişti. Ali Koç, programda Murat ile olan Benfica maçı anısını da paylaşmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu programa daha sonra telefonla bağlanan Murat Bölükbaşı daha önceden Ali Koç ile de görüşmüş ve fotoğraf çektirmişti. Koç daha sonra Murat Bölükbaşı'nı izlemek istediği bir maça da davet etmeyi unutmamıştı.

"ARKADAŞIMA GETİRDİĞİM FORMA MURAT'A NASİP OLDU"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta Murat ile olan bir anısını paylaşmıştı. Koç anlattığı anısında, "Bir arkadaşım için getirdiğim 3XL olan forma Murat'ı görünce ona nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Koç, Benfica maçı öncesinde Murat Bölükbaş ile olan konuşmasını da paylaştı, "Seninle görüştükten sonra o gün takıma gittim sen bu hikayeyi bilmiyorsun. Takıma seni anlattım. Nasıl Benfica'ya geldiğini ve ne şartlarda maçı izleyeceğini motivasyon olsun diye. Gerçi o maçı 1-0 kaybetmiştik ama çocuklara motivasyon olmuştu" diyerek anısını anlatmıştı.