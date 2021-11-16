Galatasaray galibiyeti görmeyen Ali Koç'tan talimat! Fenerbahçe topyekün Samandıra'ya kapandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 8 maçta Sarı-Kırmızılılar hiç mağlubiyet almadı. Galatasaray'a karşı hiç galibiyet göremeyen Başkan Ali Koç, kurmaylarına talimat verdi. Yöneticiler, çalışmalarda futbolcuların yanında olacak, destek verecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başında futbolda henüz Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.
8 karşılaşmada Galatasaray mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 2'sini Aslan kazandı, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Cim-Bom'un stadında oynanan son 4 maç berabere bitti. Bu maçların 3'ünde ise hiç gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 1668 gündür galibiyet hasreti yaşıyor. 2015-16'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın da derbi zaferi yok. Kadroda Galatasaray'a karşı galibiyet göremeyen bir futbolcunun olmaması da dikkat çekti.
Fenerbahçe, bu derbiyi çok önemsiyor. Samandıra'da yoğun mesai var. Son 2 yıldır Kadıköy'de alınan yenilgiler, serinin Galatasaray'a geçmesi, yönetimin canını sıktı. Ali Koç'un kurmayları Samandıra'daki çalışmaları yakından takip ediyor.
Haberler.com - Spor Haberleri