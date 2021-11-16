Galatasaray galibiyeti görmeyen Ali Koç'tan talimat! Fenerbahçe topyekün Samandıra'ya kapandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başında futbolda henüz Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

2 YENİLGİ

8 karşılaşmada Galatasaray mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 2'sini Aslan kazandı, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Cim-Bom'un stadında oynanan son 4 maç berabere bitti. Bu maçların 3'ünde ise hiç gol sesi çıkmadı.

PEREİRA DA GÖREMEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı 1668 gündür galibiyet hasreti yaşıyor. 2015-16'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın da derbi zaferi yok. Kadroda Galatasaray'a karşı galibiyet göremeyen bir futbolcunun olmaması da dikkat çekti.

SAMANDIRA'DA MESAİ

Fenerbahçe, bu derbiyi çok önemsiyor. Samandıra'da yoğun mesai var. Son 2 yıldır Kadıköy'de alınan yenilgiler, serinin Galatasaray'a geçmesi, yönetimin canını sıktı. Ali Koç'un kurmayları Samandıra'daki çalışmaları yakından takip ediyor.

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