Ali Koç doğum günü ne zaman? Ali Koç doğum günü 2 Nisan mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'da futbolcular, 2 Nisan'da doğan sarı-lacivertlileri başkanı Ali Koç için soyunma odasında üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazılı doğum günü pastası bıraktı. Peki, Ali Koç doğum günü ne zaman? Ali Koç doğum günü 2 Nisan mı?

ALİ KOÇ DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek yarı finale yükselen Galatasaray'da futbolcular, 2 Nisan'da doğan sarı-lacivertlileri başkanı Ali Koç için soyunma odasında üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazılı doğum günü pastası bıraktı.

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan'da doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına pasta bıraktı. Futbolcular, üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla bir de fotoğraf verdi.