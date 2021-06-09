Ali Koç canlı yayında TFF'ye isyan bayrağını açtı! İlk hafta maçlara çıkılmaması gündemde
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Ali Koç canlı yayında TFF'ye isyan bayrağını açtı! İlk hafta maçlara çıkılmaması gündemde

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. Merak edilen konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan, TFF'yi topa tuttu. TFF'nin verdiği kararlara tepki gösteren Koç, "Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla buluştu. TFF'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan Koç, "TFF'nin bizim patronumuz olmadığını er ya da geç anlamalı" dedi. Koç'un TFF'yi protesto önerisi ise dikkat çekti.

"TFF, KİME HİZMET ETMEK İÇİN ORADA OLDUĞUNU ANLAMALI"

TFF'yi topa tutan Ali Koç, "Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı. Bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiklerine er ya da geç vakıf olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ali Koç canlı yayında TFF'ye isyan bayrağını açtı! İlk hafta maçlara çıkılmaması gündemde
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Ali Gülhan
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Ali Koç canlı yayında TFF'ye isyan bayrağını açtı! İlk hafta maçlara çıkılmaması gündemde - Haberler Spor
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