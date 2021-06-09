Ali Koç canlı yayında TFF'ye isyan bayrağını açtı! İlk hafta maçlara çıkılmaması gündemde

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. Merak edilen konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan, TFF'yi topa tuttu. TFF'nin verdiği kararlara tepki gösteren Koç, "Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı" ifadesini kullandı.