Ali Koç: "Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi"
Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısındaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
12.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:59
Fenerbahçe'nin Antalya kampı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısındaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Koç: "Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi"
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