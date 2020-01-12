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Ali Koç: "Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi"

Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısındaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

12.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:59
Ali Koç:

'nin kampı

Başkanı 'un basın toplantısındaki konuşması ANTALYA - Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ali Koç: "Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi"
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