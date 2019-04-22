Ali Koç'a Flaş Çağrı: Fener Ol Ali Koç

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için sert bir yazı yazdı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in değerlendirmeleri;

Sene başında Ali Koç, İsrail lobisinin iteklemesi; beceriksiz ve dahi arogan Fransız manevi kardeşini ve 1907'den kankası Ömer Uzun ve onun ortağı Batur Altıparmak'ı dinleyerek bu kadroyu kurdu. 11 tane yeni transfer yapıldı. Tamamı patlak çıktı. İslam Slimani hariç de "Hah işte iyi transfer" denilecek bir adam alınmadı. Ne var ki bu kadar negatif ortamda Slimani de tutmadı.

COMOLLI İÇİN SERT SÖZLER

Comolli denen rezil adamın bitirmeye çalıştığı Dirar-Soldado-Valbuena ve Volkan bugün takımda yer bulurken onun gazladığı kazıklar, Benzia - Reyes - Barış bugün takımda yok. Frey - Slimani de yok sayılır. Başkanın futbolu bilmediğinin en net göstergesi olan, futbolcu sandığı Ayuv ise giren çıkan oyuncu halinde.

Bu gerçekler ışığında Ali Koç'a sesleniyorum:

Sayın Başkan,

Seneye bu takıma 1 kaleci, 1 stoper, 1 8 numara, 1 10 yahut 9.5 numara ve bir santrafor kesin olmakla beraber, 6-7 kaliteli transfer yapmalısınız.

"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN OYUNCU ALINMAMALI"

Artık G.Saray ve Beşiktaş'tan oyuncu almamalısınız. Ve bu transfer çalışmalarına başlarken Comolli denen beceriksize yol vermeli; menajerlik firmalarını seçerken de dikkatli olmalısınız.

Ama önce kadro... Kadroyu baştan sona ışıklı isimlerle doldurup Fenerbahçe'ye Fener Ol'malısınız...