Ali Koç'a Flaş Çağrı: Fener Ol Ali Koç
Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a yenildiği maç sonrası Comolli'yi eleştirirken, Ali Koç'a da çağrıda bulundu.
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için sert bir yazı yazdı.
İşte Serdar Ali Çelikler'in değerlendirmeleri;
Sene başında Ali Koç, İsrail lobisinin iteklemesi; beceriksiz ve dahi arogan Fransız manevi kardeşini ve 1907'den kankası Ömer Uzun ve onun ortağı Batur Altıparmak'ı dinleyerek bu kadroyu kurdu. 11 tane yeni transfer yapıldı. Tamamı patlak çıktı. İslam Slimani hariç de "Hah işte iyi transfer" denilecek bir adam alınmadı. Ne var ki bu kadar negatif ortamda Slimani de tutmadı.
COMOLLI İÇİN SERT SÖZLER
Comolli denen rezil adamın bitirmeye çalıştığı Dirar-Soldado-Valbuena ve Volkan bugün takımda yer bulurken onun gazladığı kazıklar, Benzia - Reyes - Barış bugün takımda yok. Frey - Slimani de yok sayılır. Başkanın futbolu bilmediğinin en net göstergesi olan, futbolcu sandığı Ayuv ise giren çıkan oyuncu halinde.
Bu gerçekler ışığında Ali Koç'a sesleniyorum:
Sayın Başkan,
Seneye bu takıma 1 kaleci, 1 stoper, 1 8 numara, 1 10 yahut 9.5 numara ve bir santrafor kesin olmakla beraber, 6-7 kaliteli transfer yapmalısınız.
"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN OYUNCU ALINMAMALI"
Artık G.Saray ve Beşiktaş'tan oyuncu almamalısınız. Ve bu transfer çalışmalarına başlarken Comolli denen beceriksize yol vermeli; menajerlik firmalarını seçerken de dikkatli olmalısınız.
Ama önce kadro... Kadroyu baştan sona ışıklı isimlerle doldurup Fenerbahçe'ye Fener Ol'malısınız...
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Fener olalım da , milletten kuruş kuruş para topla kulube destek ol.süper ligde takımların her galibiyete tff den aldığı para bir milyon un üzerinde.taraftar para versin işini yapmayan futbolcuya ödeme yapılsın ne güzel.çıksın oynasın galip gelsin kulube futbolcuda destek olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Serdar Ali çelikler dediklerinin hepsine bir Galatasaraylı olarak katılırım lakin, neden 3 büyükler birbirinden futbolcu almasınlar. Herşey de anlaşıldıktan sonra alırlar satarlar kime ne. Saçmalama lütfen. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırBENDE GSLİYİM: Burda çelikerin söylemek istediği O zaten adam olsa kulübü göndermez demek istiyor.1 Yayından Kaldır...: futbolcu alınıp satılmasın demiyor. adamın kastettiği tolgay, ismail köybaşı, tolga ciğerci ve serdar aziz gibi yeteneksiz futbolculardır. yoksa beşiktaşın yaptığı gibi gökhan gönül ve caner gibi futbolcu alacaksan tabi ki almalısın. eğer yiyosa beşiktaştan Ljajic ve galatasaraydan Fegoliyi alsınlar.1 1 Yayından Kaldır
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DOĞRU SÖYLÜYORSUN DOĞRUYA ANCAK DOĞRU DENİR BİR KULUBE AZA ALACAKSIN ÖZ ALACAKSIN AMA KİRALIK ALMAYACAKSIN ALDIĞIN OYUNCUNUN BONSERVİSİ SENDE OLACAK VE BU İŞİN GÜNAHIYLA SEVABIYLA ELİ TAŞIN ALTINDA OLACAKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır