Ali Kahramanlı: Koca çınarın bu noktalara gelmesine kahroluyorum

Mersin İdman Yurdu eski Başkanı Ali Kahramanlı çarpıcı açıklamalar yaptı. Son 4 yılda borçlarından dolayı zor günler geçiren ve UEFA tarafından puan silme cezası başta olmak üzere birçok ceza alarak amatör lige kadar düşen Mersin İdman Yurdu eski Başkanı Ali Kahramanlı, "Herkesten çok benim içim yanıyor. İki defa Süper Lig'e çıkardığımız koca çınarın bu noktalara gelmesine kahroluyorum" dedi.

Takımı 30 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran ardından küme düşmelerine rağmen tekrardan Süper Lig'e çıkaran Ali Kahramanlı, "Koca çınar adeta yok edildi. Verilen sözler tutulmadı. Ve bugünkü gelinen noktaya gelindi. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkan ile geçtiğimiz günlerde ile bir toplantı yaptık. Şuan kentte 3 takım var ve her biri ayrı yönlerde. Bir takım üzerine uzlaşılması gerekirdi. Ancak bu şartlarda ben şahsım adına hiçbir oluşumda yer almam mümkün değil" dedi.

"DESTEK VERSELERDİ 5 YIL İÇERİSİNDE SÜPER LİG'E ÇIKARIRDIM"

Kahramanlı sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Ben Başkan olarak tekrar göreve gelseydim ve başta Belediye Valilik ve Mersin'in önemli iş İnsanları bu kulübün arkasında olsaydı, Mersin İdman Yurdu'nu 5 yıl içerisinde yine Süper Lig'e çıkarırdım. Ben 5 yıl Başkan olsaydım her şey çok farklı olurdu. Süper lige takımı çıkarır gönül rahatlığı ile görevi bırakırdım" ifadelerini kullandı.

"VİCDANIM RAHAT"

Kahramanlı sözlerini tamamlarken, "Benim hiç mi hatam olmadı elbette ki oldu. Ben çok yanlış insanlara güvendim. Başkanlık yaptığım dönemde yanımda benim ile beraber yol arkadaşı diye seçtiğim insanların sonradan yanlış insanlar olduğunu fark ettim. Benim arkamdan konuşan insanlar hep yanımda olanlardı. Ben Başkanlığı bıraktıktan sonra bana karşı açılan davaların hepsinde takipsizlik kararı verildi. Bu yüzden benim ''vicdanım'' rahat olan bizlere değil koca çınar Mersin İdman Yurdu'na oldu.