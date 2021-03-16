Ali Ece kimdir? Ali Ece kaç yaşında, nereli? Ali Ece hayatı ve biyografisi!
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Ali Ece kimdir? Ali Ece kaç yaşında, nereli? Ali Ece hayatı ve biyografisi!

16.03.2021 23:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:35
Ali Ece kimdir? Ali Ece kaç yaşında, nereli? Ali Ece hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Ece izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Ece kaç yaşında, nereli? Ali Ece hayatı ve biyografisi! Ali Ece kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Ece hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Ece kimdir? Ali Ece kaç yaşında, nereli? Ali Ece hayatı ve biyografisi!

ALİ ECE KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ocak 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: İstanbul

Ali Ece, 20 Ocak 1977, doğumlu müzisyen ve spor yorumcusudur. Ali Ece birçok kanalda spor yorumculuğu yapmıştır ve son olarak TRT Spor'da spor yorumculuğu yapmaktadır.

Ali Ece Türkiye futbolu üzerine yaptığı yorumlar yanında İngiltere futbolu ve dünya futbolu üzerine yaptığı yorumlarla da beğeni toplamıştır. Ünlü yorumcunun "Ayak Oyunlarından Akıl Oyunlarına Futbol" adlı bir de eseri buiunmaktadır. Ali Ece'nin ayrıca müzisyen yönüde bulunmaktadır

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