Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: "Marcelo'yu alın" diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız
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Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: "Marcelo'yu alın" diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız

Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: 'Marcelo'yu alın' diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında mevcut başkan Ali Koç'un transfer politikasını eleştirerek, "Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü yorumcu Ali Ece bu sözlere tepki gösterirken, "Aziz Bey 'Marcelo alın' diyorsunuz ama siz de Caner Erkin'den sonra İsmail Köybaşı'nı aldınız" dedi.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısının yankıları devam ediyor. Ünlü yorumcu Ali Ece, Ali Koç'un transfer politikasını eleştiren Yıldırım'a tepki gsöterdi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

YouTube Vole kanalında yorumlarda bulunan Ali Ece, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında Ali Koç'a yönelik söylediği, "Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al" sözlerine tepki gösterdi. Ece, "Aziz Bey 'Marcelo'yu alın' diyorsunuz ama siz de Caner Erkin'den sonra İsmail Köybaşı'nı aldınız" dedi.

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Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: "Marcelo'yu alın" diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız - Haberler Spor
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