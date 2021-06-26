Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: "Marcelo'yu alın" diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında mevcut başkan Ali Koç'un transfer politikasını eleştirerek, "Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü yorumcu Ali Ece bu sözlere tepki gösterirken, "Aziz Bey 'Marcelo alın' diyorsunuz ama siz de Caner Erkin'den sonra İsmail Köybaşı'nı aldınız" dedi.