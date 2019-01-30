- Ali Düşmez: "Bu yıl finalin Sivas'ta oynanmasının ülke bütünlüğüne önemli mesajı var"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasının ülke bütünlüğü adına önemli bir mesaj verdiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kurayı basın mensuplarına değerlendirdi. Türkiye Kupası'nın çok değerli olduğunu vurgulayan Düşmez, "Türkiye Kupasını kendimi bildim bileli değerli bulurum. Bugün de aynı fikirdeyim. Türkiye Kupasını renkli geçmesi için çalışıyoruz. Güzel maçlar izledik. Kısa soluklu maçlarda çok daha kendini gösteriyor. Güzel maçlar izleyeceğiz. Finalin Sivas'ta olmasının çok büyük önemi var. Finalleri Anadolu'ya taşıyoruz. Bunun da Sivas'ta yapılması Sivas Kongresi'nin toplanmasının 100. yılı olması ile ülkenin bütünlüğüne önemli bir mesajı var. Güzel eşleşmeler izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Son iki turnuvayı Anadolu kulüpleri kazandı"

Anadolu kulüplerinin son 2 turnuvayı kazanmış olmalarını bir gelişme olarak gördüklerini ifade eden Ali Düşmez, "Bunları gelişme olarak görüyoruz. Favorilerin kazanmadığı maçlar ve turnuvalarda futbolun gelişmesinden bahsedebiliriz. İki turnuvayı Anadolu kulüplerimiz kazandı. Bu dönem ne olur bilemiyorum. Şampiyona kupayı vermek bizim görevimiz. Bize düşen centilmenlik içinde geçen bu oyunu izlettirmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA