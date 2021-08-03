Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanıyor
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Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanıyor

Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanıyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıl kiralık gönderilecek.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıl kiralık gönderilecek.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralanacak. Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanıyor - Haberler Spor
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