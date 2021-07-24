Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
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Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Haberler | Spor

- Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Universitatea Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

- Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın Universitatea Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferinde mutlu sona ulaştığı Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi. Romanya'dan sabah saatlerinde gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna menajeri eşlik etti. Alexandru Cicaldau, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından test merkezine geçti. Çift doz aşısı olan ancak PCR testi olmayan genç futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndaki hızlı test merkezine gelerek burada test oldu. Galatasaray Kulübü yetkilileri de Alexandru Cicaldau'yu karşıladı. Test sonucunun çıkmasının ardından kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Burada olduğum için mutluyum. Karşılaştığım misafirperverlik de beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi
Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak

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