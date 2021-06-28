Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık
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Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık

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Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Leipzig'den ayrılması artık çok kuvvetli görülüyor. Forvet oyuncusunun babası Goran Sörloth'un, "Kalma şansı pek yok gibi. Kampa gitmeden transfer olabilir. Büyük ihtimalle kiralık gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor onu çok istiyor" sözleri Alman medyasına yansıdı.

Bordo-Mavililer'in Sörloth hayali gerçekleşmek üzere. Leipzig, şans bulması zor gözüken Norveçli forveti kendini bulması için kiralık göndermek istiyor. Trabzonspor'un çok istediği Sörloth için babasının kullandığı ifadeler Alman basınına yansıdı.

"TRABZON ÇOK İSTİYOR"

Baba Goran Sörloth'un, "Kalma şansı pek yok gibi. Kampa gitmeden transfer olabilir. Büyük ihtimalle kiralık gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor onu çok istiyor" sözlerini kullandığı belirtildi.

Alexander Sörloth'un babasından Trabzonspor'a yeşil ışık

37 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Sörloth bu sezon Leipzig'de çoğu sonradan dahil olmak üzere toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 29'u lig, 4'ü Devler Ligi ve 4'ü de Alman kupası. 6 golün 5'ini ligde, diğer golü de Devler Ligi maçında Başakşehir'e karşı attı. Sezon boyunca toplamda da 3 asist yaptı.

Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık
Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık
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Haber Yorumları (1)
SENAR: bence düşüşte bir oyuncu çok da ısrar edilmemeli, evet iyi şeyler yaptı ama ts deki o performansı tekrar verebilir mi, bence düşündürücü
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